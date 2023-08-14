قائمة مانشستر سيتي لمواجهة إشبيلية بالسوبر الأوروبي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، قائمة السيتيزن لمواجهة إشبيلية، بمباراة بطولة السوبر الأوروبي.

وتوّج مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال اوروبا، على حساب إنتر ميلان، بينما إشبيلية فاز ببطولة الدوري الأوروبي على حساب اليوفي.

تعرف على قائمة مانشستر سيتي التي أعلنها جوارديولا لمواجهة إشبيلية في السوبر الأوروبي 📝#السيتي — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 14, 2023

وجاءت قائمة مانشستر سيتي لمواجهة إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى : ايدرسون مواريس - ستيفن أورتيجا - سكوت كارسون.

خط الدفاع : ريكو لويس - كايل ووكر - مانويل أكانجي - جون ستونز - ايمريك لابورت - جوسكو جفارديول - سيرجيو جوميز - ناثان أكي.

خط الوسط : رودريجو هيرنانديز - كالفين فيليبس - أليكس بيروني - ماتيو كوفاسيتش - جيمس مكاتي - كول بالمر - فيل فودين - أوسكار بوب - جاك جريليش.

خط الهجوم : إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز.