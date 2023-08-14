“الغذاء والدواء”: لا صحة للادعاءات المنتشرة بأن الثوم الصيني يُروى بماء المجاري

كشفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الإثنين، حقيقة الادعاءات المنتشرة بأن الثوم الصيني يُروى بماء المجاري ويُغسل قبل بيعه بمادة الكلور، وهي مادة سامة وضارة جداً بصحة الإنسان.

لا صحة للادعاءات المنتشرة بأن الثوم الصيني يُروى بماء المجاري ويُغسل قبل بيعه بمادة الكلور.https://t.co/6HCklF3Uem#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/bvm5or9N0C — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) August 14, 2023

وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن الثوم الصيني المعروض في أسواق المملكة مطابق للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، ولا صحة لتلوثه بالمواد الضارة والسامة.

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