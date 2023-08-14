أمريكا ترسل مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، أنّها سترسل إلى أوكرانيا مساعدات أمنية جديدة بقيمة 200 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن المساعدات تتضمن ذخائر للدفاع الجوي والمدفعية وعتادا مضادا للمدرعات وأجهزة إضافية لدعم جهود إزالة الألغام.

مبالغة في تقييم المساعدات الأوكرانية

وقال مسؤولان أمريكيان إنهما سيبدآن في صرف 6.2 مليار دولار من أرصدة اكتُشفت بعد خطأ محاسبي في البنتاجون أدى إلى المبالغة في تقييم المساعدات الأوكرانية بمليارات الدولارات.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية مايو إنها خصصت عن طريق الخطأ قيمة أعلى من المسموح لها بإرساله من الأسلحة الأمريكية إلى كييف حين استخدم الموظفون "قيمة الإحلال" بدلا من "قيمة الاستهلاك" لجدولة ذخيرة وصواريخ ومعدات أخرى أرسلت إلى أوكرانيا بمليارات الدولارات.

اقرأ أيضا:

وزير الخارجية الأمريكي: العسكريون بالنيجر رفضوا الإفراج عن أسرة بازوم