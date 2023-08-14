قادة مصر والأردن وفلسطين يدعون لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن جدول زمني واضح

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، دعمهما الكامل لجهود رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة، في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين.

وفي البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت بمدينة العلمين المصرية، شدد السيسي وعباس؛ على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الدينية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية.

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وأكد القادة على الأولوية التي توليها دولهم للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة.

وشدد القادة، على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها، فضلًا عن وقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض، تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.

كما اتفق القادة الثلاثة في بيانهم الختامي، على استمرار التشاور والتنسيق المُكثف، من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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