البيئة: دراسة لتقييم زراعة وحصاد 4 أصناف جديدة من بذور القمح عالية الجودة والإنتاجية

أكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دراسة ناجحة بزراعة وحصاد 20 طنًا من بذور القمح؛ بهدف إدخال أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة، تتناسب مع الظروف البيئية للمملكة.

يأتي ذلك ضمن برنامج التعاون بين مركز البذور والتقاوي التابع للوزارة، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).

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وأوضح مدير عام مركز البذور والتقاوي، الدكتور ناصر المري، أن نتائج الحصاد الأول 2022م – 2023م، أظهرت تفوق بعض الأصناف في الإنتاجية والجودة، تحت ظروف المملكة، وذلك بعد زراعة 4 أصناف قمح جديدة.

وذكرت وزارة البيئة في بيان لها، أن الأصناف الجديدة عبارة عن صنفين من قمح الخبز (أكساد 901) و(أكساد 1133)، وصنفين من قمح الديورم (أكساد 1229) و(أكساد 1105)، بهدف تقييم إنتاجيتها وجودتها في مناطق حائل والجوف وتبوك.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذه التجربة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي بطرق مستدامة من خلال زيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية والإستراتيجية، والاهتمام والمحافظة على الأصناف المحلية عالية الجودة، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

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