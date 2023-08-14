أمير نجران يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة هبوط سقف مبنى في حبونا

وجَّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة هبوط سقف مبنى تحت الإنشاء في محافظة حبونا، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة اثنين، من العاملين في تنفيذ المبنى والرفع بالنتائج.

أمير #نجران يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة هبوط سقف في مبنى تحت الإنشاء في #حبونا. https://t.co/dkhs0hOJxM pic.twitter.com/XHtka4NOyb — إمارة منطقة نجران (@emara_najran) August 14, 2023

وقدم أمير نجران التعازي والمواساة لأسر المتوفين سائلاً أنْ يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ الله بالشفاء العاجل على المصابين.

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