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أمير نجران يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة هبوط سقف مبنى في حبونا

14 أغسطس 2023 · < 1 minutes
الأمير جلوي بن عبدالعزيز
الأمير جلوي بن عبدالعزيز

وجَّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة هبوط سقف مبنى تحت الإنشاء في محافظة حبونا، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة اثنين، من العاملين في تنفيذ المبنى والرفع بالنتائج.

وقدم أمير نجران التعازي والمواساة لأسر المتوفين سائلاً  أنْ يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ الله بالشفاء العاجل على المصابين.

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