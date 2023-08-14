الهند تدفع بالروبية للمرة الأولى لشراء النفط الإماراتي

دفعت الهند، اليوم الإثنين، بالروبية للمرة الأولى لشراء النفط من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الحكومة الهندية إن الهند والإمارات بدأتا تسوية التجارة الثنائية بعملتيهما المحليتين مضيفة أن أكبر شركة تكرير هندية دفعت بالروبية مقابل شراء مليون برميل من النفط من الدولة الخليجية.

السفارة الهندية في الإمارات أكدت في بيان أن مؤسسة النفط الهندية دفعت بالروبية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ووقعت الهند في يوليو اتفاقا مع الإمارات يسمح بتسوية التجارة بالروبية بدلا من الدولار في تعزيز لجهود الهند لخفض كلفة المعاملات بالقضاء على التحويلات بالدولار.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات 84.5 مليار دولار بين عامي 2022 و2023.

اقرأ أيضا:

توقعات الطلب العالمي وتقلص الإمدادات تدفع أسعار النفط إلى ارتفاع