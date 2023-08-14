تشيلسي يعلن تعاقده مع كايسيدو مقابل 115 مليون جنيه إسترليني

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الاثنين، تعاقده مع لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو، قادما من صفوف برايتون.

وتم التعاقد بين تشيلسي وكايسيدو، مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (127 مليون دولار)، مع ارتفاع قيمة الصفقة إلى 115 مليون إسترليني بعد احتساب المتغيرات والحوافز.

انتقال كايسيدو لتشيلسي

وتوصل تشيلسي لاتفاق مع برايتون مساء الأحد، بشأن الصفقة بعد رفض الأخير 3 عروض سابقة للاستغناء عن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.

وقال كايسيدو بعد الإعلان عن الصفقة: "سعيد للغاية بالانضمام إلى تشيلسي، أشعر بحماس شديد بتواجدي في هذا النادي الكبير، لم أفكر مرتين عندما طلبني تشيلسي، إنه حلم تحول إلى حقيقة أن أتواجد هنا، ولا أطيق الانتظار من أجل بداية مشواري مع الفريق".

وخضع كايسيدو للفحص الطبي في تشيلسي ووقع عقدا يمتد لـ8 أعوام.