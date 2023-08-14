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رونالدو يغرّد باللغة العربية: “النصر بمن حضر”

14 أغسطس 2023 · < 1 minutes
رونالدو ولاعبي النصر
رونالدو ولاعبي النصر

رغم غياب لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه مع الاتفاق في ختام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، إلا أنه كان حاضرا بتغريدة تفاعل معها الآلاف.

ودعم رونالدو زملاءه اللاعبين بكلمات باللغة العربية من خلال تغريدة في حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: "النصر بمن حضر".

وانتهى الشوط الأول من المباراة، حيث قصّ المحترف السنغالي بصفوف النصر، ساديو ماني، شريط أهدافه في مباراته الخامسة مع الفريق.

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وسجل ساديو سريعًا بالتحديد عقب مرور 4 دقائق من عمر اللقاء بعدما وصلته كرة بينية من يمين الملعب داخل منطقة جزاء الاتفاق ليُسكنها الشباك.

ماني
ماني