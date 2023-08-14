رونالدو يغرّد باللغة العربية: “النصر بمن حضر”

رغم غياب لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه مع الاتفاق في ختام الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، إلا أنه كان حاضرا بتغريدة تفاعل معها الآلاف.

ودعم رونالدو زملاءه اللاعبين بكلمات باللغة العربية من خلال تغريدة في حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: "النصر بمن حضر".

النصر بمن حضر 💪💙💛 pic.twitter.com/9mlopeLVI2 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 14, 2023

وانتهى الشوط الأول من المباراة، حيث قصّ المحترف السنغالي بصفوف النصر، ساديو ماني، شريط أهدافه في مباراته الخامسة مع الفريق.

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وسجل ساديو سريعًا بالتحديد عقب مرور 4 دقائق من عمر اللقاء بعدما وصلته كرة بينية من يمين الملعب داخل منطقة جزاء الاتفاق ليُسكنها الشباك.