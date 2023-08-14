بمشاركة 170 دولة.. الرياض تستضيف بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال في سبتمبر

خلال الفترة من 3 - 17 سبتمبر 2023م؛ تستضيف الرياض، بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م، في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

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ويشارك في بطولة العالم للكبار لرفع الأثقال، أكثر من 2500 رياضي ورياضية ما بين لاعبين وكوادر فنية وإدارية يمثلون أكثر من 170 دولة من مختلف دول العالم.

البطولة هي الأكبر التي ينظمها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تأسيسه عام 1905م، وتعد أهم المحطات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث أن عدم المشاركة فيها تعني عدم التواجد في الأولمبياد المقبل.