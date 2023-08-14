في غياب رونالدو.. الاتفاق يفوز على النصر بهدفين لهدف بالجولة الأولى من دوري روشن

حسم نادي الاتفاق، نتيجة مباراته مع النصر لصالحه، بنتيجة هدفين لهدف، ضمن فعاليات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقصّ المحترف السنغالي بصفوف النصر، ساديو ماني، شريط أهدافه في مباراته الخامسة مع الفريق، وسجل سريعا عقب مرور 4 دقائق من عمر اللقاء بعدما وصلته كرة بينية من يمين الملعب داخل منطقة جزاء الاتفاق ليُسكنها الشباك.

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وفي الدقيقة 47 تعادل روبن كوايسون للاتفاق، قبل أن يحرز موسى ديمبيلي هدف الفوز في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وغاب نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المباراة بسبب الإجهاد العضلي الذي يعاني منه.

ودعم رونالدو زملاءه اللاعبين بكلمات باللغة العربية من خلال تغريدة في حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: "النصر بمن حضر".

النتيجة جاءت رغم خوض النصر المنافسة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق لقب البطولة العربية للأندية على حساب غريمه فريق الهلال.