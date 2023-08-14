الدنمارك: تشريع قانوني مرتقب للحد من الممارسات غير المقبولة ضد الإسلام

أعرب وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، اليوم الإثنين، عن أسفه على حرق نسخ من المصحف الشريف في كوبنهاجن، أمام مباني سفارات الدول الإسلامية.

ووصف راسموسن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري أحمد عطاف؛ حرق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات الدول الإسلامية، بـ الممارسات الشنيعة غير المقبولة ضد الإسلام.

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وأكد وزير الخارجية الدنماركي، أن وقائع حرق نسخ من القرآن غير مقبولة، وتتعارض تماما مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدنماركي، أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف لوضع حد لهذه الممارسات.

وصرح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، بأن هذا النص القانوني سيعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون أربعة أسابيع.

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