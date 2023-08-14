أطباء بلا حدود: نشعر بقلق بالغ إزاء تفشي الأمراض في اللاجئين السودانيين في تشاد

أصدرت منظمة أطباء بلا حدود، يوم الاثنين، تحذيرًا بشأن اللاجئين السودانيين في المناطق الحدودية بشرق تشاد.

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وقالت المنظمة، إن الاحتياجات العاجلة للمأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والحماية، قد ظهرت لدى اللاجئين السودانيين في تشاد، مما يتطلب استجابة إنسانية فورية.

ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود، فإن الوافدين المتدفقون، بما في ذلك 2000 يوميًا، يتألفون في الغالب من النساء والأطفال الذين يواجهون تحديات شديدة في طريقهم إلى تشاد.

وقالت تريش نيوبورت، رئيسة قسم الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود: "يتم نقلهم إلى مخيمات حيث لا تتوفر فيها المياه بعد، هذه مخيمات في وسط الصحراء، لا يوجد مأوى ولا مراحيض، والناس ليس لديهم أي شيء معهم، في ظل ظروف كهذه، نشعر بقلق بالغ إزاء تفشي الأمراض"، معتبرة مساعدة المجتمع الدولي أمرًا ضروريًا بشكل عاجل لتجنب مأساة إضافية.