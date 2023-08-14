30 مفقودا جراء انهيار أرضي في منجم شمال ميانمار

أصيب 8 أشخاص وفقد أكثر من 30 آخرين، نتيجة انزلاق أرضي وقع في منجم لاستخراج الأحجار الكريمة شمال ميانمار.

إقرأ أيضًا: لحظة وقوع انهيار أرضي في الصين.. والوكالة الرسمية تعلن أعداد الضحايا (فيديو)

وأفادت تقارير صحافية، بأن نحو 30 شخصا فُقدوا جراء انهيار طيني في منطقة مناجم لاستخراج أحجار "اليشم والجاد" الكريمة، في بلدة هيباكانت الجبلية النائية بولاية كاشين، على بعد نحو 950 كيلومترًا شمال يانجون، أكبر مدن ميانمار، ومركز أكبر مناجم الأحجار الكريمة في العالم.

وصرح قائد فريق الإنقاذ المحلي في ميانمار، بأن 30 عاملًا كانوا يحفرون بحثًا عن اليشم جرفوا في بحيرة عندما وقع الانزلاق الأرضي، في ساعة متأخرة مساء الأحد، مرجحًا أن العديد من المتضررين هم من السكان المحليين الذين ينقبون في مناطق طينية على طول المنحدرات، ويعيشون على التنقيب في مناطق التعدين المهجورة.

وتعد الانهيارات الأرضية، التي تفضي إلى الوفاة، شائعة في المنطقة، لاسيما في توقيت هطول الأمطار الموسمية الغزيرة في الفترة بين مايو وأكتوبر.

إقرأ أيضًا:

القيادة تعزي ملك ماليزيا في ضحايا انهيار أرضي بولاية سيلانجور

إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا إثر انهيار أرضي نتيجة هطول أمطار غزيرة