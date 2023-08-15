إعصار “لان” يضرب غربي اليابان

ضرب إعصار "لان" غرب اليابان صباح الثلاثاء، مصحوبًا برياح عنيفة وأمطار غزيرة وسط مخاوف من حدوث أمطار غزيرة وانهيارات أرضية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار المصحوب برياح تصل سرعتها إلى 126 كلم/ساعة، ضرب قبيل الساعة 05,00 (21,00 بتوقيت جرينتش) محافظة واكاياما على بعد حوالى 600 كيلومتر غربي العاصمة اليابانية طوكيو.

اقرأ أيضًا: إلغاء عشرات الرحلات الجوية مع اقتراب إعصار “لان” إلى اليابان

حذرت السلطات اليابانية من انزلاقات التربة والفيضانات، بسبب إعصار "لان" الذي وصل إلى غربي البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يصل الإعصار إلى البر على شبه جزيرة كي الواقعة على بعد حوالى 600 كيلومترًا غرب العاصمة اليابانية طوكيو ثم يتّجه إلى أوساكا، وكوبي غربي اليابان، قبل أن يتحرك بعيدا فوق بحر اليابان مساءً.

وألغيت الرحلات الجوية وخدمات النقل العامة المقررة الثلاثاء ويتوقع تعلّيق عدة خدمات قطارات سريعة لرحلاتها غدًا.