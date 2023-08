حرائق هاواي تقتل العشرات يوميًا

ارتفع عدد القتلى جراء الحرائق التي تضرب ولاية هاواي الأمريكية إلى نحو 100 قتيل، وسط توقعات بزيادة حصيلة الضحايا في ظل استمرار أعمال الإنقاذ.

وقال حاكم ماوي في هاواي جوش جرين إن فرق الإنقاذ تمشط المنازل والمركبات بحثًا عن أحياء، مشيرًا إلى أنه مرجح العثور على 10 إلى 20 ضحية يوميًا.

وتابع أن عمليات التمشيط قد تستغرق 10 أيام لحصر العدد الكامل للقتلى، مضيفاً أن النيران دمرت مدينة "لاهاينا" بأكملها.

أكبر كارثة طبيعية في أمريكا

بوصول عدد القتلى إلى نحو 100 شخص جراء الحرائق المندلعة منذ يوم الثلاثاء الماضي، جعله الغابات هذا الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

وتعتبر الأكثر فتكًا خلال أكثر من قرن في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، متجاوزة "حريق كامب" الذي اندلع في 8 نوفمبر 2018 في ولاية كاليفورنيا وأسفر عن مقتل 85 شخصًا على الأقل.

