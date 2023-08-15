مالكوم: انتقال نيمار إلى الهلال سيكون إضافة قوية

أعرب البرازيلي مالكوم نجم نادي الهلال عن سعادته بالتألق في أول مباراة له ‏مع الفريق بدوري روشن السعودي للمحترفين‎.‎

وسجل مالكوم ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها الهلال للفوز على مضيفه أبها 3 /1 في ‏افتتاح مباريات الفريقين في دوري روشن للمحترفين، وهو أول لاعب يسجل ‏هاتريك في أول مباراة له مع الهلال في تاريخ دوري المحترفين‎.‎

اقرأ أيضا.. هاتريك مالكوم يقود الهلال لهزيمة أبها في الجولة الأولى من دوري روشن

وقال مالكوم في تصريحات عقب نهاية اللقب: "اليوم يكمل ولدي 3 أشهر واليوم ‏أيضًا سجلت 3 أهداف"، مهديًا الأهداف الثلاثة لابنه وعائلته‎.‎

وشدد مالكوم على أن الهلال لن يخوض أي مباراة سهلة لافتًا إلى أن فريقه واجه ‏اليوم صعوبة أمام أبها‎.‎

وعن اقتراب مواطنه وزميله السابق في برشلونة نيمار دا سيلفا من الانتقال إلى ‏الهلال، أكد مالكوم أن هذا سيمثل إضافة قوية وقيمة جمالية للفريق.