مالكوم: انتقال نيمار إلى الهلال سيكون إضافة قوية

أعرب البرازيلي مالكوم نجم نادي الهلال عن سعادته بالتألق في أول مباراة له مع الفريق بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجل مالكوم ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بها الهلال للفوز على مضيفه أبها 3 /1 في افتتاح مباريات الفريقين في دوري روشن للمحترفين، وهو أول لاعب يسجل هاتريك في أول مباراة له مع الهلال في تاريخ دوري المحترفين.
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وقال مالكوم في تصريحات عقب نهاية اللقب: "اليوم يكمل ولدي 3 أشهر واليوم أيضًا سجلت 3 أهداف"، مهديًا الأهداف الثلاثة لابنه وعائلته.
وشدد مالكوم على أن الهلال لن يخوض أي مباراة سهلة لافتًا إلى أن فريقه واجه اليوم صعوبة أمام أبها.
وعن اقتراب مواطنه وزميله السابق في برشلونة نيمار دا سيلفا من الانتقال إلى الهلال، أكد مالكوم أن هذا سيمثل إضافة قوية وقيمة جمالية للفريق.
🎙مالكوم - لاعب #الهلال :
سعيد بتألقي في أولى مباريات الدوري.. وسأكون سعيد في حال أتى نيمار لأنه سيضيف الأداء والجمالية للفريق .#دوري_روشن_السعودي#أبها_الهلال | #SSC pic.twitter.com/BjJp4WyQ9y
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023