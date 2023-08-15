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تعليم الرياض تعلن مواعيد دوام المدارس بالعام الجديد 1445

15 أغسطس 2023 · < 1 minutes
إدارة تعليم الرياض
إدارة تعليم الرياض

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، تحديد مواعيد دوام المدارس خلال العام الدراسي 1445هـ.

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وقالت الإدارة إن موعد الاصطفاف الصباحي بالدوام الصيفي سيكون في الـ6:15 صباحًا على أن تكون بداية الحصة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا، خلال الفترة من 20 أغسطس الحالي حتى أول نوفمبر المقبل، ومن 15 أبريل المقبل حتى 10 يونيو المقبل.

وأضافت أن موعد الاصطفاف الصباحي بالدوام الشتوي سيكون في الساعة 6:45 صباحًا، على أن تكون بداية الحصة الأولى في الساعة السابعة صباحا، وذلك طوال الفترة من 5 نوفمبر المقبل حتى 28 مارس المقبل.

وأوضحت أن الحصة الأولى خلال شهر رمضان ستبدأ من الساعة 9 صباحا، اعتبارا من 11 مارس المقبل إلى 28 من الشهر ذاته.

 