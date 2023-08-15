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“إحكام” تدعو أصحاب طلبات التملك للرد على إفادات الأمانة خلال 15 يوماً

15 أغسطس 2023 · < 1 minutes
الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" دعت أصحاب طلبات التملك إلى تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم

دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، أصحاب طلبات التملك، إلى تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم، والرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة، خلال مدة تصل إلى 15 يوماً من تاريخ الإرسال.

وذكرت "إحكام" أن الهدف من ذلك، هو استكمال النواقص والملاحظات الخاصة بطلبات المستفيدين.

وأوضحت "إحكام" في إفادة، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقاً، طريقة التأكد من وجود الإفادة، لافتة إلى ذلك يسهم في تعزيز التواصل المتبادل، وسهولة ودقة الوصول للمستفيد.

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