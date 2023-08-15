“إحكام” تدعو أصحاب طلبات التملك للرد على إفادات الأمانة خلال 15 يوماً

دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، أصحاب طلبات التملك، إلى تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم، والرد على الإفادات الواردة من الأمانة العامة، خلال مدة تصل إلى 15 يوماً من تاريخ الإرسال.

وذكرت "إحكام" أن الهدف من ذلك، هو استكمال النواقص والملاحظات الخاصة بطلبات المستفيدين.

(إحكام) تدعو المستفيدين إلى تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم عبر منصتها الرقمية (إحكام)، والرد على الإفادات الواردة لهم من الأمانة العامة (إن وجدت)، بشأن استكمال النواقص و الملاحظات على طلباتهم، خلال 15 يومًا من تاريخ الإرسال. pic.twitter.com/KWyNiuWxn9 — إحكام | Ehkaam (@Ehkaam_sa) August 15, 2023

وأوضحت "إحكام" في إفادة، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقاً، طريقة التأكد من وجود الإفادة، لافتة إلى ذلك يسهم في تعزيز التواصل المتبادل، وسهولة ودقة الوصول للمستفيد.

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