بلينكن: أمريكا لن تغير نهجها العام في التعامل مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن النهج العام لإدارة بايدن تجاه إيران لم يتغير بعد اتفاق بشأن الأمريكيين المحتجزين هناك، وإن واشنطن ستتبع استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية.

وقال بلينكن للصحفيين في مؤتمر صحفي، إنه تحدث يوم الإثنين مع عائلات بعض المعتقلين الذين أطلق سراحهم للإقامة الجبرية الأسبوع الماضي.

اغتيال مسؤول أمني في مدينة تعز اليمنية على يد مجهولين

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إن أميركا سيكون لها رقابة كبيرة على الأموال الإيرانية التي قد يفرج عنها في إطار الاتفاق.

كما قدم وزير الخارجية الأمريكي، تعازيه في وفاة والد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الاقتصادي الشهير يون كي جونغ الذي توفي عن 92 عاما يوم الثلاثاء.