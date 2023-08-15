الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ينظم مبادرة “تحرك معنا” في مدينة جدة

يُنظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الجمعة القادمة على حلبة "الفورملا 1" بمحافظة جدة، مبادرة "تحرك معنا" للفئات العمرية كافة.

يأتي ذلك بهدف تعزيز الرياضة المجتمعية، وتوسيع دائرة الممارسين الرياضيين على مستوى المملكة، وبناء مجتمع صحي ونشيط ومستدام.

كما تأتي المبادرة امتداداً للأنشطة الرياضية التي تشهدها المملكة في شتى الفعاليات الرياضية، حيث يتضمن السباق الجري للكبار بمسافة 3.5 كيلومترات، والأطفال لمسافة 1 كيلو متراً، بالإضافة إلى سباق ذوي الاحتياجات الخاصة لمسافة 1 كيلو متراً.

يُذكر أن مبادرة "تحرك معنا" تُشكل جزءاً من مهمة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لتشجيع كافة أفراد المجتمع في المشاركة من أجل تبني نمط حياة صحي ونشط بدعم من وزارة الرياضة بإقامة سباقات الجري والدراجات في 14 مدينة من مختلف مناطق المملكة.