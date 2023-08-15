الصحة الكويتية تعلن رصد متحور كورونا الجديد “EG.5”

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، رصد متحور EG.5 الذي يعد من متحورات فيروس كورونا، طمأنت الوزارة مواطنيها وقالت إن "الأمر متوقع ولا يدعو للقلق".

وأوضحت الوزارة في بيان، نشر عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، تويتر سابقاً، أن "ظهور مثل تلك المتحورات أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق. والمتحور الجديد يعد من المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، ورصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم".

خبر صحفي| رصد متحور EG.5 والذي يعد من متحورات فيروس كورونا. ▪️ظهور مثل تلك المتحورات أمراً متوقعاً ولا يدعو للقلق. ▪️ضرورة عدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية. pic.twitter.com/2ldQmd9SBH — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) August 15, 2023

وبيّنت الوزارة أنه: "لا يوجد حتى الآن دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى، لكن لوحظ انتشاره بسرعة في بعض المناطق حول العالم".

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ودعت الصحة الكويتية المواطنين إلى ضرورة عدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية.