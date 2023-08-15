الحارس الإسباني رايا “مدفعجي” رسميًا

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، الثلاثاء، استعارة الإسباني دافيد رايا حارس مرمى برنتفورد، لمدة موسم واحد مع إمكانية ضمه بشكل نهائي عقب نهاية فترة إعارته.

وشارك رايا البالغ من العمر 27 عامًا في جميع المباريات لبرنتفورد في الموسم الماضي (38) من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحافظ رايا على نظافة شباكه في 11 مباراة، واستقبلت شباكه 46 هدفا على مدار الموسم.

وسيتنافس رايا مع ارون رامسدال حارس مرمى منتخب إنجلترا، في أول مشاركة لارسنال بدوري أبطال أوروبا منذ 2017.

وانضم رايا إلى برنتفورد قادما من بلاكبيرن في 2019 وشارك في 161 مباراة مع الفريق.

وسجل رايا ظهوره الأول مع منتخب إسبانيا خلال الفوز الودي على ألبانيا بهدفين مقابل هدف في مارس 2022 وتواجد في قائمة الماتادور في مونديال قطر 2022.