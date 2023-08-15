65 لاعبًا في بطولة الكوراش الأولى لمنطقة الرياض

أسدل الستار، الثلاثاء، عن منافسات البطولة الأولى للعبة الكوراش بالمنطقة الوسطى، التي تنظمها الإدارة الفنية في اللجنة السعودية للكوراش.

واحتضنت صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض منافسات البطولة، والتي شهدت مشاركة 65 لاعبًا ولاعبة إلى جانب مشاركة 10 مدربين و 5 حكام و 8 منظمين.

" ختام بطولة الوسطى " اختتمت اليوم منافسات بطولة المنطقة الوسطى للكوراش على مدى يومين بتنظيم من الإدارة الفنية في اللجنة، وأقيمت البطولة على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وشهدت البطولة مشاركة 65 لاعب ولاعبة من كافة الأعمار إلى جانب مشاركة 10 مدربين و 5 حكام و 8 منظمين. pic.twitter.com/RWHhjydQxd — اللجنة السعودية للكوراش (@saudi_kurash) August 14, 2023

وحصل على المراكز الأولى في فئة الكبار كل من اللاعبين محمد حسني وخالد رسمي وخالد المزيني.

فيما حصل على المركز الثاني محمد الغزواني وفلاح حاتم ومهند ظافر.

يذكر أن البطولة التي استمرت لمدة يومين تعد الأولى للعبة، وكانت مفتوحة لجميع الفئات العمرية.