أخبار الرياضة

65 لاعبًا في بطولة الكوراش الأولى لمنطقة الرياض

15 أغسطس 2023 · < 1 minutes

أسدل الستار، الثلاثاء، عن منافسات البطولة الأولى للعبة الكوراش بالمنطقة الوسطى، التي تنظمها الإدارة الفنية في اللجنة السعودية للكوراش.

واحتضنت صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض منافسات البطولة، والتي شهدت مشاركة 65 لاعبًا ولاعبة إلى جانب مشاركة 10 مدربين و 5 حكام و 8 منظمين.

وحصل على المراكز الأولى في فئة الكبار كل من اللاعبين محمد حسني وخالد رسمي وخالد المزيني.

فيما حصل على المركز الثاني محمد الغزواني وفلاح حاتم ومهند ظافر.

يذكر أن البطولة التي استمرت لمدة يومين تعد الأولى للعبة، وكانت مفتوحة لجميع الفئات العمرية.