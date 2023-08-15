الهلال يتفق مع إشبيلية لضم ياسين بونو

كشفت تقارير صحفية، الثلاثاء، عن توصل إدارة نادي الهلال إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها في نادي إشبلية الإسباني للتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو.

ووصل إلى اتفاق نهائي مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو وناديه إشبيلية لتمثيل الفريق الأزرق 3 مواسم.

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فإن الهلال اقترب من ضم ياسين بونو مقابل 19 مليون يورو.

وأوضح رومانو، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني انسحب من المفاوضات اليوم لاعتقاده بأن عرض الهلال أعلى بكثير.

Al Hilal are closing in on Yassine Bono deal with Sevilla. Talks discussing final details — fee close to €18/19m 🇸🇦🇲🇦 Bayern have left negotiations today as they believe Al Hilal’s bid is way higher. Optimism to make it happen soon. pic.twitter.com/TkhwWZnAOR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023

نيمار هلالي

في سياق أخر، أعلن نادي الهلال، الثلاثاء، ضم النجم البرازيلي نيمار قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فيديو يُقدم فيه نيمار، ليُعلن عن ضمه بشكل رسمي من باريس سان جيرمان.

وعلق الزعيم الهلالي، على مقطع تقديم الساحر البرازيلي، قائلًا: "نيمار.. الموهبة الرائعة التي تجذب انتباه الجميع".

وقال نيمار عبر الفيديو: "أنا هنا في السعودية، أنا هلالي".

أغلى لاعب في التاريخ

وانضم النجم البرازيلي إلى سان جيرمان في عام 2017 قادمًا من برشلونة بعد فسخ تعاقده مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وخاض نيمار مع سان جيرمان 173 مباراة سجل خلالهم 118 هدفا وصنع 77 آخرين.

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس البرازيلي، الذي خاض معه 138 مباراة، سجل خلالهم 71 مباراة وصنع 37 آخرين.