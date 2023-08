الهلال يتفق مع إشبيلية لضم ياسين بونو

كشفت تقارير صحفية، الثلاثاء، عن توصل إدارة نادي الهلال إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها في نادي إشبلية الإسباني للتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو.

ووصل إلى اتفاق نهائي مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو وناديه إشبيلية لتمثيل الفريق الأزرق 3 مواسم.

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، فإن الهلال اقترب من ضم ياسين بونو مقابل 19 مليون يورو.

وأوضح رومانو، أن نادي بايرن ميونيخ الألماني انسحب من المفاوضات اليوم لاعتقاده بأن عرض الهلال أعلى بكثير.

Al Hilal are closing in on Yassine Bono deal with Sevilla. Talks discussing final details — fee close to €18/19m 🇸🇦🇲🇦

Bayern have left negotiations today as they believe Al Hilal’s bid is way higher.

Optimism to make it happen soon. pic.twitter.com/TkhwWZnAOR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023