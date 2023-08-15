أعلن الأمن العام إلقاء القبض على 4 مخالفين في الرياض، لارتكابهم حوادث جنائية.

وقال الأمن العام في تغريدة عبر منصة "إكس": "قبضت شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية، على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين مخالفين لنظام العمل لارتكابهم حوادث جنائية".

شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية، تقبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين مخالفين لنظام العمل لارتكابهم حوادث جنائية. pic.twitter.com/75iLTQU2Bg — الأمن العام (@security_gov) August 15, 2023

وأكد الأمن العام إلقاء القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتحويلهم للنيابة العامة.

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