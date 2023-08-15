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إلقاء القبض على 4 مخالفين في الرياض لارتكابهم حوادث جنائية

15 أغسطس 2023 · < 1 minutes
الأمن العام

أعلن الأمن العام إلقاء القبض على 4 مخالفين في الرياض، لارتكابهم حوادث جنائية.

وقال الأمن العام في تغريدة عبر منصة "إكس": "قبضت شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية، على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين مخالفين لنظام العمل لارتكابهم حوادث جنائية".

وأكد الأمن العام إلقاء القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتحويلهم للنيابة العامة.

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