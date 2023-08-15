سامي الجابر لـ نيمار: استمتع يا عزيزي وأمتعنا.. أنت في زعيم القارة

وجه سامي الجابر نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، رسالة خاصة للنجم البرازيلي نيمار، بعد انتقاله للزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي الهلال رسميًا، الثلاثاء، ضم النجم البرازيلي نيمار قادمًا من باريس سان جيرمان.

وكتب الجابر عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "مبروك لنا كهلاليين وجود نجم كبير بحجم البرازيلي نيمار".

مبروك لنا كهلاليين وجود نجم كبير بحجم البرازيلي نيمار لاعب يطمح بالحصول على كأس العالم مع المنتخب البرازيلي وفي قمة النضج الكروي يقبل بعرض الهلال، دلالة كبيرة على جدية مشروع كرة القدم في المملكة العربية السعودية 🇸🇦💚 استمتع يا عزيزي وامتعنا فأنت في زعيم القارة 💙#نيمار_هلالي… https://t.co/yNSgXKgp5m — سامي الجابر (@SamiAlJaber) August 15, 2023

وأضاف: "لاعب يطمح للحصول على كأس العالم مع المنتخب البرازيلي، وفي قمة النضج الكروي يقبل بعرض الهلال".

وتابع: "دلالة كبيرة على جدية مشروع كرة القدم في المملكة العربية السعودية".

واختتم الجابر تغريدته، موجهًا حديثه لنيمار: "استمتع يا عزيزي، وأمتعنا؛ فأنت في زعيم القارة".

وانضم النجم البرازيلي إلى سان جيرمان في عام 2017 قادمًا من برشلونة بعد فسخ تعاقده مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وخاض نيمار مع سان جيرمان 173 مباراة سجل خلالهم 118 هدفا وصنع 77 آخرين.

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس البرازيلي، الذي خاض معه 138 مباراة، سجل خلالهم 71 مباراة وصنع 37 آخرين.