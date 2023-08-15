80 مليون شخص شاهد إعلان الهلال ونيمار خلال ساعتين فقط

كشف نادي الهلال، الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع النجم البرازيلي نيمار، وسط اهتمام عالمي كبير.

الإعلان جرى بثه أولاً على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وشاهده أكثر من 79.2 مليون شخص خلال ساعتين فقط من الكشف عن الصفقة.

https://x.com/alhilal_en/status/1691488502163120128?s=46&t=miU5Dhurtxor8fDCaQW4fg

أما على "إنستجرام" ارتفع عدد متابعي الهلال بنحو نصف مليون في الساعة الأولى فقط.

بالنظر إلى حجم هذه الصفقة، من المتوقع حدوث زيادات كبيرة أخرى في عدد المتابعين للنادي على المنصات المختلفة في الفترة المقبلة.

يعد نيمار من أكثر الرياضيين متابعة على منصات التواصل الاجتماعي؛ فهو في المرتبة الثالثة كأكثر لاعب كرة قدم متابعة على "إنستجرام"، والحادية والعشرين على مستوى العالم بوجه عام، مدعومًا بنحو 211 مليون متابع.

فيما يحظى كريستيانو رونالدو بـ600 مليون متابع، وليونيل ميسي بـ482 مليون متابع.