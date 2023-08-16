فيرمينو ومالكوم يتصدران تشكيلة الجولة الأولى من الدوري السعودي

يتصدر الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو، ومالكوم، نجما الأهلي والهلال على الترتيب التشكيلة المثالية للجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وأقيمت الجولة الافتتاحية من المسابقة على مدار أيام الجمعة، والسبت، والأحد، والإثنين الماضيين.

وشهدت الجولة تألقًا لافتًا من جانب فيرمينو ومالكوم، إذ سجل كل منهما 3 أهداف "هاتريك"، ليتقاسما صدارة ترتيب الهدّافين في المسابقة.

وضمت التشكيلة لاعبين اثنين من كل من الهلال والاتحاد والأهلي، بينما خلت من أي نجم من النصر، حسب اختيارات شبكة "سوفا سكور" العالمية، المتخصصة في تقييم أداء اللاعبين.

التشكيل المثالي للجولة الأولى من الدوري السعودي

حراسة المرمى: مارتن كامبانيا (الرياض).

خط الدفاع: أحمد بامسعود (الاتحاد)، علي مجرشي (الأهلي)، أندريه جيروتو (التعاون).

خط الوسط: ناصر الدوسري (الهلال)، سلطان مندش (الفيحاء)، مالكوم (الهلال)، إيفر بانيجا (الشباب).

خط الهجوم: إيجور كورونادو (الاتحاد)، ماتيوس (التعاون)، روبيرتو فيرمينو (الأهلي).