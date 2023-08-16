“العاصمة المقدسة” تنظم ورشة تدريبية عن آليات التضمين الصحيح

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة للعقود والمشتريات، عقد ورشة تدريبية عبر الاتصال المرئي تحت عنوان "آليات التضمين الصحيح" والمنفذة من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

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وأوضح أسامة زيتوني، المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أن الورشة استعرضت مفاهيم التضمين الصحيح العامة لآليات تفضيل المحتوى المحلي في كراسات الشروط والمواصفات، إلى جانب احتواها على صور توضيحية من منصة اعتماد، ومراجعة نماذج المتنافسين المتقدمين على المنافسات ولجان فحص العروض، بالإضافة إلى التضمين الصحيح لمتطلبات المحتوى المحلي في العقود.

وأضاف أن الورشة استهدفت جميع المشرفين على المشاريع ومنسوبي الإدارات المعنية؛ المتمثلة في الإدارة العامة للعقود والمشتريات، والإدارة العامة للدراسات والتصاميم، والإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للشؤون المالية، ولجنة فحص العروض وفريق المحتوى المحلي.