الأرصاد: حفر الباطن الأكثر سخونة اليوم بـ47 درجة

كشف المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت حفر الباطن 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أقل درجة حرارة 14 مئوية.

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وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: حفر الباطن 47 مئوية، وكل من المدينة المنوّرة وبريدة والصمان ووادي الدواسر والعلا والأحساء ورفحاء والمجمعة 46 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها أبها 18 درجة، والباحة 21 درجة، ثم الطائف 24 مئوية.

وسجّلت جدة وأبها والباحة والطائف وينبع والوجه والسودة أعلى رطوبة بنسبة 90%.