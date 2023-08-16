الهلال يتفق على ضم بونو ومتروفيتش.. ولوكاس ديني أحدث أهدافه

يبدو أن صفقات الهلال في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لن تتوقف عند حد التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، وإنما ستمتد لتشمل 3 صفقات أخرى.

وأعلن الهلال ضم نيمار دا سيلفا مساء أمس الثلاثاء قادمًا من باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة.

وقدم الهلال نجمه البرازيلي الجديد في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الأربعاء، فإن الهلال توصل أيضًا لاتفاق لضم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية في الموسم الجديد.

كما حصل الهلال أخيرًا على موافقة فولهام لضم مهاجمه الصربي ألكسندر متروفيتش، الذي كان هدفًا لـ"الزعيم" طوال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تفاصيل اتفاق الهلال مع بونو ومتروفيتش

وحسب الصحيفة ذاتها، سيمتد عقد ياسين بونو مع الهلال حتى 2027 مقابل 10 ملايين يورو راتبًا سنويًا، إضافةً إلى عدد من المميزات المالية.

وذكرت الصحيفة أن الهلال سيدفع لإشبيلية 15 مليون يورو، تمثل قيمة العامين المتبقيين في عقد بونو مع النادي الأندلسي.

واتفق الهلال كذلك بصيغة نهائية مع فولهام ومهاجمه متروفيتش على تمثيل الفريق الأزرق الصيف الجاري بعض مفاوضات طويلة.

وكان الهلال رفع عرضه لفولهام إلى 40 مليونًا مقابل التنازل عن خدمات الصربي، الذي يبدي وعائلته قبولًا وترحيبًا كبيرين للانضمام إلى الفريق.

من ناحية أخرى، فتح الهلال خط المفاوضات مع أستون فيلا من أجل الحصول على خدمات الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس ديني، على أن يكون آخر صفقات الفريق هذا الصيف.