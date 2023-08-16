الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة ويصيب عشرات الفلسطينيين ويفجر مقرًا لفتح

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مقرًا تابعًا لحركة فتح ومنزلاً في مخيم بلاطة شرق نابلس، وأصيب عددًا من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن نحو 100 فلسطينييًا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم فجر اليوم.

تغطية صحفية: آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس. pic.twitter.com/avBCIzMPCu — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 16, 2023

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية محلية عن "كتيبة بلاطة" قولها، إن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بإطلاق نار وعبوات ناسفة محلية الصنع.