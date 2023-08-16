أخبار دوليّة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم بلاطة ويصيب عشرات الفلسطينيين ويفجر مقرًا لفتح

16 أغسطس 2023 · < 1 minutes

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مقرًا تابعًا لحركة فتح ومنزلاً في مخيم بلاطة شرق نابلس، وأصيب عددًا من الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن نحو 100 فلسطينييًا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم فجر اليوم.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية محلية عن "كتيبة بلاطة" قولها، إن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم بإطلاق نار وعبوات ناسفة محلية الصنع.