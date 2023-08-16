بأكثر من 211 ألف حاوية.. ميناء الملك عبدالعزيز يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه

حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رقماً قياسياً جديدا ًخلال شهر يوليو 2023م، بمناولة 211,202 حاوية قياسية في شهر واحد، وفق بيان صادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة، إن الإنجاز الجديد مكملاً لسلسة الإنجازات التي يحققها الميناء، حيث سجل خلال عام 2022م؛ رقماً قياسياً بمناولة 2,038,787 حاوية قياسية، ويعد أعلى رقم في تاريخه خلال عام واحد، ما يؤكد على دور الميناء في تعزيز قطاع الموانئ، والخدمات اللوجستية، ودعم حركة الواردات والصادرات الوطنية، وكذلك رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية.

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يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، ونتيجة للمبادرات التي تعمل عليها الهيئة بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي، الشركة السعودية العالمية للموانئ، والهادفة لتحويل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى ميناء رائد، يتمتع بأهداف الاستدامة طويلة الأجل، والأتمتة، والرقمنة، وسلسلة التوريد المتكاملة.

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