سحب تصريح منظم فعاليات ترفيهية في نجران لمخالفته السلوك والذوق العام

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، سحب تصريح منظم فعاليات ترفيهية وإيقافه عن ممارسة الأنشطة الترفيهية.، في نجران، بسبب مخالفته السلوك والذوق العام.

وكانت الفرق الرقابية للإدارة العامة للرقابة والإشراف في الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع إمارة منطقة نجران، قد رصدت مخالفة عدم الالتزام بالسلوك الاحترافي، والخروج عن الذوق العام على أحد منظمي الفعاليات الترفيهية، التي أقيمت مؤخراً في نجران.

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وأوقعت الجهات الإشرافية التابعة للهيئة عدة عقوبات بحق المخالف، شملت سحب تصريح المنظم، وإيقافه عن ممارسة الأنشطة الترفيهية.

في سياق متصل، أكدت الهيئة حرصها على تقديم خيارات ترفيهية تتسم بالتنوع والجودة وفق أعلى المعايير التي تنص عليها الأدلة الصادرة من الشؤون التنظيمية في الهيئة، إلى جانب مراعاة الذوق العام في جميع الفعاليات.