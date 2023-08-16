دوري روشن.. تغريم 5 أندية لتأخرهم في النزول لأرض الملعب بالجولة الأولى

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، الأربعاء، تغريم خمسة أندية في الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين.

وقامت اللجنة التأديبية بمعاقبة أندية؛ الأهلي والاتحاد والنصر والاتفاق والرائد، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل ناد، بحسب ما جاء في بيان صادر عن اللجنة.

جاءت العقوبات على خلفية تأخر لاعبي هذه الفرق في الدخول إلى أرضية الملعب، ما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من مبارياتهم، وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

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وأشارت اللجنة إلى أن القرارات غير قابلة للاستئناف وفقا للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد.