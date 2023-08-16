انطلاق النسخة الثانية من الدوري الممتاز للسيدات يوم 13 أكتوبر

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 13 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق النسخة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بمشاركة 8 فرق وهي النصر، الهلال، الشباب، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، الرياض، القادسية.

ويقام الدوري الممتاز للسيدات في نسخته الثانية بنظام الذهاب والإياب حيث يبلغ عدد المباريات 56 مباراة على مدى 14 جولة.

كما قرر الاتحاد السعودي إقامة دوري الدرجة الأولى بمشاركة 30 فريقًا سيتم توزيعها على 6 مناطق، على أن ينطلق الدوري في شهر نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب مناطقيًا.

📄 الاتحاد السعودي لكرة القدم يُحدد موعد إنطلاق النسخة الثانية من بطولتي الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات ⚽️@SWLeagues #معاً_نصنع_التاريخ 🇸🇦 pic.twitter.com/me8zUPCvC7 — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) August 16, 2023

فيما سيتم تحديد بطل دوري الدرجة الأولى من خلال الأدوار النهائية للدوري بنظام خروج المغلوب والتي تقام بين المتأهلين من دور المجموعات، على أن يتم صعود الثالث مراكز الأولى إلى الدوري الممتاز في النسخة التالية.

بينما يهبط صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى.

واعتمد الاتحاد السعودي الجوائز المالية لبطولتي الدوري الممتاز ودوري الدرجة الاولى للسيدات، حيث سيحصل بطل الدوري الممتاز على مليوني ريال، والمركز الثاني مليون ريال والمركز الثالث 600 الف ريال.

بينما سيحصل بطل دوري الدرجة الأولى على 500 الف ريال، وصاحب المركز الثاني 350 الف ريال والمركز الثالث 200 الف ريال.

2,000,000 ريـال لصاحب اللـقـب 🥇 💵— الجـوائـز المالية لـ #الدوري_الممتاز_للسيدات للموسم الرياضي 2024/2023 ⚽️ pic.twitter.com/SJFT8yjCYo — إدارة الكرة النسائية - SAFF (@saff_wfd) August 16, 2023

من جانبها، أكدت لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن النجاح الكبير الذي حظي به الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى في موسمه الأول لم يكُن ليأتي لولا الدعم السخي من القيادة الرشيدة لقطاع كرة القدم بشكل عام وكرة القدم النسائية بشكل خاص، مشيدة بالجهد الكبير الذي يبذله الاتحاد السعودي في سبيل تطوير منظومة كرة القدم النسائية.

وأشارت بن بهيان إلى أن نجاح الموسم الأول كان دافعًا لرفع الطموحات في ثاني مواسم الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، مؤكدةً على أن الموسم الثاني سيشهد العديد من التطورات التي ستسهم في رفع الجودة وتطوير كافة النواحي التي تتعلق بمنافسات كرة القدم النسائية، وهو ما سينعكس إيجابًا على المنتخب الوطني في الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة.

يذكر أن النصر توج بلقب الموسم الأول من الدوري الممتاز للسيدات بعد حصوله على 35 نقطة من 11 فوزًا وتعادلين وخسارة وحيدة.

فيما حقق فريق الرياض لقب دوري الدرجة الأولى والصعود للدوري الممتاز بعد الفوز على فريق المتحد في المباراة النهائية.