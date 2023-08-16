سيطرة الأهلي والاتحاد على التشكيل المثالي لافتتاحية دوري روشن

سيطر ناديا الأهلي والاتحاد على التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دوري روشن بتواجد 3 لاعبين من كل فريق.
وضم التشكيل المثالي حارس نادي الرياض مارتن كمبانيا، والذي استفاد من الفوز الأول له في تاريخه في دوري النخبة بهدف دون رد على الوحدة.
تشكيلة الجولة الأولى 🌟#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/bcUO8qBVRQ
— دوري روشن السعودي (@SPL) August 16, 2023
كمان تواجد في الخط الدفاعي أندري جيروتو من نادي التعاون، وعبد الباسط هندي وعلي مجرشي من نادي الأهلي، وأحمد بامسعود من نادي الاتحاد.
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وفي وسط الميدان، تم اختيار كل من وو يونج جانج من نادي الخليج، وسعد بقير من نادي أبها، وإيجور كورنادو من نادي الاتحاد.
أما ثلاثي الهجوم فتكون من مالكوم فيليب مهاجم الهلال وروبيرتو فيرمينو من الأهلي والمغربي عبد الرزاق حمد الله.