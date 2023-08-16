هيئة العقار: رصد حالة الاحتيال العقاري المتداولة واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها

نشرت هيئة العقار، بيان أكدت فيه رصد حالة الاحتيال العقاري المتداولة.

كما أعلنت عن اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها تمهيدًا لإحالتها للجهات المعنية.

#هيئة_العقار تؤكد رصد حالة الاحتيال العقاري المتداولة واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها تمهيدًا لإحالتها للجهات المعنية. pic.twitter.com/1NxSXTDIdQ — الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) August 16, 2023

وجاء في البيان: «بناءً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مواطنة لواقعة احتيال عقاري انتهت بطلب تحويل دفعة من الإيجار لشخص مجهول ادعى بأنه وسيط عقاري، باشرت الهيئة العامة للعقار الحالة المذكورة بعد رصدها وتبين أن المحتال قام باستخدام بيانات وسيط مرخص».

وأكدت الهيئة للرغابين في استئجار الوحدات العقارية ضرورة التحقق من أن الطرف المسوق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة «فال» العقارية سواء كان فردًا أم منشأة.

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