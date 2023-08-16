نيمار: متحمس لكتابة التاريخ مع الهلال.. ورونالدو رائد التغيير

عبر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي الهلال الجديد، عن سعادته بالانتقال لصفوف الزعيم، واصفًا البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم النصر، برائد التغيير في الدوري السعودي.

ونشر حساب نادي الهلال على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مقابلة مع نيمار قال فيها: أنا متحمس وسعيد جدا للانضمام إلى بطولة جديدة، هي تجربة جديدة وخبرة جديدة وبالطبع أود كتابة التاريخ".

وأضاف نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق: "التحديات تدفعني للأمام إذ تمنحني ثقة أكبر في نفسي وأنا هنا لأساهم أكثر وأكثر على الرغم من أن التغييرات بدأت بالفعل".

وتابع نيمار: "قاموا بالتعاقد مع لاعبين كثر وبالطبع ستكون البطولة أكثر صعوبة بعد الصفقات التي أبرمت في الفترة الحالية، وأتوقع أن يخوض فريقنا موسما رائعًا وأن نحقق أهدافنا".

واختتم النجم البرازيلي تصريحاته: "التنافسية أمر هام لهذا السبب انضممت للبطولة، كرستيانو رونالدو بدأ هذا كله وكان الجميع يصفونه بالمجنون والآن ترى البطولة تنمو أكثر فأكثر".