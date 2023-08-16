التعادل الإيجابي ينهي لقاء مانشستر سيتي وإشبيلية في السوبر الأوروبي والحسم في ركلات الترجيح

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله الوقت الأصلي من مواجهة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي.

تقام المباراة على ملعب "جورجيوس كارايسكاكيس" في اليونان.

ويتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل السوبر الأوروبي لموسم 2023.

سجل المغربي يوسف النصيري هدف إشبيلية في الدقيقة 25 من رأسية صاروخية سكنت شباك السيتي.

وأحرز بالمر هدف تعادل فريقه مانشستر سيتي في شباك إشبيلية عند الدقيقة 63.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمي: إيدرسون.

الدفاع: ووكر، أكانجي، جفارديول وآكي.

الوسط: رودريجو، كوفاسيتش وفودين.

الهجوم: بالمر، جريليش وهالاند.

تشكيل إشبيلية

حراسة المرمى: بونو.

الدفاع: نافاس، بادي، جوديل و أكونيا.

الوسط: جوردان، راكيتيتش وأوليفر.

الهجوم: أوكامبوس، لاميلا و النصيري.