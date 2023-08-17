مدرب إشبيلية يؤكد انتقال بونو إلى الهلال

أكد خوسيه لويس مينديليبار، مدرب إشبيلية، انتقال المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الفريق، إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار مينديليبار، عقب مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، إلى أن بونو سيغادر الفريق إلى السعودية.

وخسر إشبيلية لقب كأس السوبر الأوروبي على يد مانشستر سيتي بركلات الترجيح، بعدما تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في مدينة أثينا.

ولعب بونو ضد مانشستر سيتي آخر مبارياته بقيمص إشبيلية، لكنه لم يتمكن من إنهاء مسيرته مع الفريق الإسباني بلقب قاري.

وقاد صاحب الـ32 عامًا الفريق الأندلسي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وكان بونو انتقل إلى إشبيلية في 2019 قادمًا من جيرونا.

الهلال يتوصل لاتفاق من أجل بونو

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" أمس الأربعاء، فإن الهلال توصل لاتفاق لضم ياسين بونو في الموسم الجديد.

وحسب الصحيفة ذاتها، سيمتد عقد ياسين بونو مع الهلال حتى 2027 مقابل 10 ملايين يورو راتبًا سنويًا، إضافةً إلى عدد من المميزات المالية.

وذكرت الصحيفة أن الهلال سيدفع لإشبيلية 15 مليون يورو، تمثل قيمة العامين المتبقيين في عقد بونو مع النادي الأندلسي.

وتأتي الصفقة بعد يومين من إتمام التعاقد مع نيمار دا سيلفا قادمًا من باريس سان جيرمان.

أيضًا يبدو الهلال في طريقه لحسم صفقة ضم المهاجم الصربي ألكسندر متروفيتش من فولهام.