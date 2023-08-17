الثقافة: 10 مستهدفات للفضائية الثقافية بالتعاون مع “MBC”

وقّع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "MBC" الوليد بن إبراهيم البراهيم، اتفاقية لتدشين وتشغيل قناةٍ تلفزيونيةٍ ثقافية تحتفي بالثقافة السعودية عبر برامج متنوعة على مدار الساعة، لترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركز الثقل الثقافي إقليمياً، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.

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وتستهدف القناة، التي ستبث ضمن باقة "إم بي سي" فضائياً ورقمياً عبر تطبيق "شاهد" سبتمبر المقبل، النخب المثقفة والجمهور العام بأسلوب عصري وحيوي، من حيث المضمون والمحتوى والرسائل الثقافية التي ستعكس نظرة المتلقي السعودي وتاريخه الحضاري والثقافي، وترسخ من تواجد المحتوى السعودي في منظومة الإبداع العالمية.

وستحتفي القناة بثراء الثقافة السعودية من خلال نظرة فريدة على الفنون والآداب والتراث والشعر والمسرح والسينما والتصميم والأزياء وفنون الطهي، بأساليب تتقن المزج بين التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعكس الاحتياجات دائمة التغيّر للجمهور المحلي والعالمي.

ونشرت وزارة الثقافة، من ناحية أخرى، مستهدفات القناة الثقافية، كالتالي:

1- ترسيخ تواجد المحتوى السعودي في منظومة الإبداع العالمية.

2- تعزيز الاحتفاء بثراء الثقافة السعودية

3- تطوير أساليب تعكس التطورات التكنولوجية.

4- تشجيع الكفاءات السعودية وتحويل المبدعين إلى أصول ثقافية.

5- بناء مكتبة أرشيفية ضخمة للأعمال الثقافية السعودية والحوارات النادرة.

6- إنتاج أفلام وثائقية تسرد سيرًا ومذكرات لشخصيات سعودية بارزة.

7- شراء حقوق المسرحيات والاحتفالات العالمية.

8- توسيع التغطيات لكافة الأحداث الثقافية المحلية.

9- رصد آخر النقاشات الدائرة بين المثقفين ومتابعتها بشكل مستدام.

10- توسيع نطاق وتطلعات وإمكانيات شركات المحتوى المحلي.

ستبث القناة فضائيًا ضمن مجموعة "MBC"، ورقميًا عبر منصة شاهد، في شهر سبتمبر المقبل.