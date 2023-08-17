الأهلي يستهدف الحفاظ على نظافة سجله أمام الخليج

يستهدف الأهلي، العائد إلى الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن للمحترفين)، الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم أمام الخليج، عندما يلتقي الفريقان مساء اليوم الخميس.

ويحل الأهلي ضيفًا على الخليج عند الساعة 09:00 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام في افتتاحية الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم.

وقبل مباراة اليوم، التقى الفريقان في 6 مواجهات، تمكن الأهلي من حسم الفوز في 3 مرات، مقابل 3 تعادلات، بينما لم يتمكن الخليج من الفوز في أي مباراة.

ويحلم الأهلي بتكرار فوزه بنتيجة 4-0 على الخليج، مثلما حدث في مباراة ذهاب موسم 2015-2016 من المسابقة، علمًا بأن المباراة أقيمت أيضًا لحساب الجولة الثانية.

ويأمل الأهلي في تعزيز انطلاقته المميزة، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على الحزم يوم الجمعة الماضي في المباراة الافتتاحية للمسابقة.

في المقابل، يحتاج الخليج لتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض خسارته أمام الفيحاء بنتيجة 1-2، مستندًا على عاملي الأرض والجمهور.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم هدّافه البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي تكفل بإحراز ثلاثية الفريق في مرمى الحزم، وذلك بسبب تعرضه لشد عضلي.

لكن المدرب ماتياس يايسله يملك من الأسلحة الهجومية ما يكفي، بوجود الجزائري رياض محرز، والفرنسي ألان سانت ماكسيمان، وغيرهما.

على الجانب الآخر، قد يلجأ البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الخليج، للدفع بالوافد الجديد محمد شريف، الذي انضم قادمًا من الأهلي المصري قبل أيام، وذلك بعد مشاركة المهاجم في تدريبات الفريق.