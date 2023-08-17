الداخلية تعلن فتح باب القبول على وظيفة جندي

أعلنت وزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم الخميس عن فتح باب القبول والتسجيل السبت المقبل على وظيفة (جندي) في قطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام، السجون).

شروط التقدم على وظيفة جندي

وحددت وزارة الداخلية الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة جندي، على أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

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وتضمنت الشروط، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

وشملت الشروط أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

موعد غلق الباب

وأوضحت أن التقديم سيظل متاحاً حتى الخميس المقبل عبر منصة "أبشر – توظيف"، الموافق 1445/02/08هـ الموافق 2023/08/24م.

وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة طلبات القبول من خلال الدخول على منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.