التجارة: استدعاء أكثر من 33 ألف منتج معيب خلال 3 أشهر

قالت وزارة التجارة، إنه تم إطلاق 23 حملة استدعاء للمنتجات المعيبة، شملت 33 ألفًا و760 منتجًا معيبًا خلال الربع الثاني من العام 2023م.

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وبينت الوزارة أن حملات الاستدعاء شملت أكثر من 7 آلاف سيارة من مختلف الطرازات والعلامات التجارية، فيما بلغ عدد المنتجات التي تم استدعائها أكثر من 26 ألف جهاز وسلعة استهلاكية شملت غسالات، وثلاجات، ومكيفات، وألعاب الأطفال.

وأوضحت أن موقع (استدعاء) الإلكتروني يتيح، إمكانية البحث والتعرف على المنتجات المعيبة التي خضعت لحملات استدعاء، ويعرض آخر ما تم استدعاؤه من المنتجات، ويُّمكن من خلاله الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين، كما يتيح خاصية التحقق من سلامة المركبات بإدخال رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي لمعرفة ما إذا كانت مشمولة في أي عملية استدعاء سابقة، بالإضافة للوائح والأنظمة، ويمكن الاستفادة من جميع خدمات الموقع بزيارة هذا الرابط.