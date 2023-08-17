الثقافة تنهي أعمال فرز المشاركات في منحة “أبحاث الشعر العربي”

اختتمت وزارة الثقافة أعمال فرز المشاركات في منحة "أبحاث الشعر العربي" التي أطلقتها تزامناً مع اليوم العالمي للشعر، وأعلنت عن قبول 20 عنواناً بحثياً من 8 دول عربية.

وتأتي منحة أبحاث الشعر العربي بمحاورها المختلفة، لخدمة الشعر العربي وبحث أدواره المتعددة، وتهدف المنحة إلى تحقيق أهداف مبادرة عام الشعر العربي 2023م من خلال تعزيز مكنة الشعر العربي في ثقافة لفرد وإثراء الإبداع الشعري المتطور والمستدام وإبراز المكون الحضاري الشعري وتجذره في الجزيرة العربية.

تأتي منحة أبحاث الشعر العربي بمحاورها المختلفة، لخدمة الشعر العربي وبحث أدواره المتعددة.#عام_الشعر_العربي_2023 ⁩#وزارة_الثقافة⁩ pic.twitter.com/Y2Y15d5Id8 — وزارة الثقافة (@MOCSaudi) August 17, 2023

وقالت وزارة الثقافة إن ذلك عبر 6 محاور بحثية في الشعر هي: "الشعر الفصيح وبين اللهجات الدارجة، والشعر والرقمنة، والشعر العربي في حضرة العالم، والشعر والمكان، والشعر في الجزيرة العربية".

تهدف منحة أبحاث الشعر العربي إلى تعزيز إنتاج بحوث نوعية رصينة، تستقرئ أبعاد الشعر العربي وتخلّد جمالياته. ⁧#عام_الشعر_العربي_2023 ⁩ ⁧#وزارة_الثقافة⁩ pic.twitter.com/0t2Vkc6QuW — وزارة الثقافة (@MOCSaudi) August 17, 2023

وتأتي هذه المنحة بشراكة بين وزارة الثقافة، وبين هيئة الأدب والنشر والترجمة، لتحقيق أهداف مبادرة "عام الشعر العربي 2023" التي أُطلقت للاحتفاء بالشعر العربي كمكوّن رئيسي من مكوّنات الهُويّة السعودية والعربية.

تهدف منحة أبحاث الشعر العربي إلى تعزيز إنتاج بحوث نوعية رصينة، تستقرئ أبعاد الشعر العربي وتخلّد جمالياته، وتعد المنحة وعيًا بدور الشعر الحضاري ودعمًا للبحث العلمي المنهجي.