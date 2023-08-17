أمانة جدة تدخل موسوعة جينيس بأكبر جدارية بلاستيكية

دخلت أمانة جدة موسوعة جينيس للأرقام القياسية برعايتها لأكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية.

واندرجت الجدارية التي نفذتها المهتمة بالبيئة خلود الفضلي، وتأتي ضمن سلسلة مبادرات الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية في الأمانة، في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية.

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وقال المدير العام للمسؤولية المجتمعية في أمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة، إن مساحة الجدارية تصل إلى 383 مترًا مربعًا، باستخدام 400 ألف غطاء بلاستيكي في تنفيذها، مضيفًا أن العمل بها استغرق 8 أشهر، بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أصدقاء أمانة جدة،