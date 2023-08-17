وزير الخارجية الإيراني: أجرينا محادثات مثمرة وعلاقتنا مع المملكة تسير في الاتجاه الصحيح

وصف وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، المحادثات التي أجراها في السعودية اليوم الخميس بأنها "مثمرة"، مضيفًا أن العلاقات مع المملكة تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدمًا.

وقال عبداللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الرياض وطهران عازمتان على تطوير العلاقات في كل المجالات.

اقرأ أيضًا: أمير عبداللهيان يصل إلى مقر وزارة الخارجية بالرياض

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "نعمل على اعتماد النهج الصحيح في العلاقات مع دول المنطقة"، مضيفًا أنه تم تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية وتخصصية متنوعة مع المملكة، وأن هناك اتفاق في وجهات النظر على تفعيل الاتفاقيات الأساسية.

عبداللهيان في المملكة

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، إلى مقر وزارة الخارجية في الرياض.

وتعد زيارة "عبداللهيان" إلى المملكة الأولى من نوعها بعد اتفاق البلدين في بكين، وسيباشر السفير الإيراني مهامه في الرياض كنتيجة لهذه الزيارة.