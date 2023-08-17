وزير الخارجية: المملكة حريصة على تفعيل العلاقات مع إيران بناء على الاحترام المتبادل

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن المملكة تسعى إلى تفعيل العلاقات مع إيران بناء على الاحترام المتبادل.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني أمير عبداللهيان الذي يزور الرياض اليوم، حرص المملكة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران، كما أكد حرصها على تفعيل الاتفاقيات السابقة مع طهران.

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وأشار إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران نقطة مفصلية للأمن بالمنطقة، مثمنًا دعم إيران لملف السعودية لاستضافة إكسبو 2030.

ورحب وزير الخارجية باستقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في السعودية.

وكان الأمير فيصل بن فرحان قال في يونيو الماضي إنه سينقل دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة السعودية، خلال زيارته الرسمية إلى طهران.

وزير الخارجية الإيراني يزور المملكة

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، إلى مقر وزارة الخارجية في الرياض، للقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وبحث الجانبان عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد زيارة "عبداللهيان" إلى المملكة الأولى من نوعها بعد اتفاق البلدين في بكين، وسيباشر السفير الإيراني مهامه في الرياض كنتيجة لهذه الزيارة.